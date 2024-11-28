Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

TİKA, Cezayir'de Geleneksel Kıyafet ve Hurma Mamulleri Atölyeleri Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'in Annebe ve Biskra şehirlerinde 'Geleneksel Kıyafet' ve 'Hurma Mamulleri' üretim atölyeleri açtı. Atölyelerde gençlere meslek öğretilerek kültürel değerlerin yaşatılması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'de "Geleneksel Kıyafet" ve "Hurma Mumülleri" eğitim ve üretim atölyeleri açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'in doğusundaki Annebe şehrinde kurulan "Geleneksel Kıyafet Eğitim ve Üretim" atölyesinin açılışına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın yanı sıra Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı yetkilileri, Vilayet Meclisi üyeleri ve kentteki yöneticiler katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Geleneksel Kıyafet Üretim ve Eğitim Atölyesinde üretilen kıyafetleri görünce Anadolu'da bir yerde olduğumu düşündüm. Çünkü kıyafetler ve özellikle desenler hemen hemen aynı özelliklere sahip" diyerek, iki ülke arasındaki kültürel benzerliğe işaret etti.

TİKA tarafından kurulan atölyenin gençlere meslek öğretmenin yanı sıra kültürel değerlerin yaşatılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken Küçükyılmaz, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman ve her konuda kardeş Cezayir halkının yanında olmaya devem edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Annebe'deki atölyede, genç kızlara geleneksel kıyafetlerin dikişi konusunda eğitim verileceği ve aynı zamanda bu kıyafetlerin üretiminin yapılacağı ve elde edilen gelirin üretimde görev alanlara dağıtılacağı kaydedildi.

"Hurma Mumülleri" atölyesi

TİKA, başkentin güneydoğusunda bulunan ve ülkenin önemli hurma üretim merkezlerinden biri olan Biskra kentinde ise "Hurma Mamulleri Üretimi ve Eğitimi Atölyesi" kurdu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı yetkilileri ve ildeki bazı kurum yöneticilerinin katıldığı bu törende de yaptığı konuşmada, Biskra'da Cezayir'in "en kaliteli hurmalarının yetiştiğini" vurgulayarak, atölyede bölgedeki hurmaların işlenerek yüzden fazla ürüne dönüştürüleceğini ve böylece ekonomik değerinin artırılacağını ifade etti.

Hurma mamullerini üretmek için kurulan atölyenin aynı zamanda AR-GE ve eğitim merkezi olarak işletileceğini aktaran Küçükyılmaz, kurulan atölyede verilecek eğitim ve yapılması planlanan üretimin bölgede ve Cezayir genelinde örmek teşkil edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
img

Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Herkes boynundaki izi konuşuyor
img

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28-29 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.