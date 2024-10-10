TİKA, Cezayir’de Bakırcılık Atölyesi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin kentinde geleneksel bakırcılık sanatının canlandırılması, geliştirilmesi ve gençlere öğretilmesi amacıyla eğitim amaçlı bir tasarım ve üretim atölyesi kurdu.

Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığının talebi üzerine, Konstantin Geleneksel El Sanatları Odası bünyesinde kurulan Bakırcılık Tasarım ve Eğitim Atölyesinin açılışı Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından yapıldı.

Açılışta Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ildeki birçok yönetici de hazır bulundu.

Atölyeyi gezen ve incelemelerde bulunan Büyükelçi Küçükyılmaz, açılış programında bir konuşma yaptı.

Küçükyılmaz, "Osmanlı öneminde Doğu Beyliğinin yönetim merkezi olan Konstantin, ortak kültürel değerlerin en canlı yaşandığı bir merkezdir. Türkiye olarak ortak değerlerimizin korunmasına çok özel bir önem vermekteyiz. Kaybolmaya yüz tutan bu sanatın yaşatılması için bu projeyi hayata geçiren TİKA ve Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığına teşekkür ederim." dedi.

Büyükelçi Küçükyılmaz, kurulan atölyede ortak formasyon eğitimi programları düzenlenerek bakırcılık alanındaki beceri ve tecrübelerin paylaşılması konusunda da faaliyet yapılabileceğini söyledi.

Osmanlı hakimiyeti döneminde Cezayir-Doğu Beyliği yönetim merkezi olan Konstantin, çok sayıda Türk kökenli ailenin yaşaması sebebiyle ortak kültürel değerlerin en canlı yaşandığı şehirlerden birisi olarak biliniyor.

Bakırcılık sanatı da bu ortak değerlerden biri. Son yıllarda, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, birçok geleneksel el sanatı gibi önemini kaybetmeye başlayan bakırcılık sanatının yeniden canlandırılması ve yeni nesillere aktarılması konusuna büyük önem veriyor.