TİKA, Brezilya'daki Tiradentes Belediye Okuluna Eğitim Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye Okuluna eğitim desteği verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Brezilya ziyareti kapsamında, Rio de Janeiro Eyaleti Eğitimden Sorumlu Bölge Sekreteri Renan Ferreira ile tarihi Tiradentes Belediye Okulunda, Başkanlık tarafından kurulan ve yenilenen teknoloji laboratuvarı, kütüphane, yemekhane ve açık alan eğlence bölümlerinin açılışını gerçekleştirdi.

1905'te inşa edilen ve 1990'da belediye tarih mirası olarak tescillenen okulda, 7-15 yaşlarında 200 öğrenci eğitim görüyor.

TİKA'nın yenileme çalışmalarıyla okul, modern eğitim yaklaşımlarını içeren Teknolojik Eğitim Gymnasium (GET) programının uygulanmasına hazır hale geldi.

Başkanlık, bu projeyle öğrencilerin eğitim süreçlerini daha kapsamlı desteklemeyi amaçlıyor.

Rio de Janeiro'da 2024'ün sonuna kadar 200 okulda hayata geçirilmesi planlanan GET programı, öğrencilere STEAM, Eğitim 5.0 ve maker kültürü gibi yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Programdan 7-15 yaşlarındaki yaklaşık 100 bin öğrencinin faydalanması öngörülüyor.