TİKA'dan Bosna Hersek'teki sağlık hizmetlerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Stolac kentinde bulunan Uzinovici Sağlık Evi'nde jinekoloji bölümünün kurulmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Stolac'taki Uzinovici Sağlık Evi'nin genel tıp, aile hekimliği, acil tıp, radyoloji, pediatri, iç hastalıkları, kardiyoloji, üroloji, nöropsikiyatri ve diş hekimliği alanlarında sağlık hizmeti sunduğu belirtilerek diyaliz hastalarının nakli ve evde bakım gibi hizmetlerin de sınırlı kapasiteyle yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, TİKA'nın Bosna Hersek'teki sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, sağlık evinin kadın hastalıkları ile iç hastalıklar ve kardiyoloji alanlarında modern, güvenilir teşhis ve tedavi imkanı kazandığı ifade edildi.

Proje kapsamında abdomen ve lineer ultrasonografi hizmetlerinin başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, jinekoloji bölümünün faaliyete geçmesiyle bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapsamının genişlediği belirtildi.

Sağlık Evi'nde kurulan jinekoloji bölümünün açılışının, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, TİKA Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut, Stolac–Uzinovici Sağlık Evi Müdürü Azra Hasic ve sağlık personelinin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.