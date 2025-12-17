Haberler

TİKA'dan Bosna Hersek'teki sağlık hizmetlerine destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Stolac kentindeki Uzinovici Sağlık Evi'nde jinekoloji bölümünün kuruluşuna destek vererek bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Stolac kentinde bulunan Uzinovici Sağlık Evi'nde jinekoloji bölümünün kurulmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Stolac'taki Uzinovici Sağlık Evi'nin genel tıp, aile hekimliği, acil tıp, radyoloji, pediatri, iç hastalıkları, kardiyoloji, üroloji, nöropsikiyatri ve diş hekimliği alanlarında sağlık hizmeti sunduğu belirtilerek diyaliz hastalarının nakli ve evde bakım gibi hizmetlerin de sınırlı kapasiteyle yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, TİKA'nın Bosna Hersek'teki sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, sağlık evinin kadın hastalıkları ile iç hastalıklar ve kardiyoloji alanlarında modern, güvenilir teşhis ve tedavi imkanı kazandığı ifade edildi.

Proje kapsamında abdomen ve lineer ultrasonografi hizmetlerinin başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, jinekoloji bölümünün faaliyete geçmesiyle bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapsamının genişlediği belirtildi.

Sağlık Evi'nde kurulan jinekoloji bölümünün açılışının, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, TİKA Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut, Stolac–Uzinovici Sağlık Evi Müdürü Azra Hasic ve sağlık personelinin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title