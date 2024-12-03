TİKA, Bosna Hersek'te Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Duyu Algı Odası Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrenciler için bir ilkokula "Duyu Algı Odası" kurulumu gerçekleştirdi.

TİKA, özel gereksinimli öğrencilerin dokunma, hareket, denge, görme, işitme, koklama ve tatma duyularını geliştirmek amacıyla başkent Saraybosna'daki Safvet Beg Basagic İlköğretim Okuluna Duyu Algı Odası kurdu.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Girgin, yaptığı açıklamada, kardeş iki ülke arasında hayata geçirilen projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek TİKA'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Muminovic de açılışı yapılan proje ile iki ülke arasındaki dostluğun daha da pekiştiğini vurguladı.

Bu öğrencilerin sosyal yaşama adapte olabilmesi için çaba gösterdiklerini aktaran Muminovic, şunları kaydetti:

"Zorluklarla yaşayan çocukların gerçek hayata dönebilmeleri için gösterdikleri çaba, diğer çocuklara da ilham oluyor. Saraybosna Kantonu'nda özel gereksinimli çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için çalışmalar yaptık. Bu tarz duyu algı odaları kurulması için ekipmanlara ve yardımcılara ihtiyacımız var. TİKA'daki dostların yardımı buradaki eğitime çok büyük bir anlam kazandırdı ve biz bunun değerini bileceğiz."

TİKA Saraybosna Koordinatörü Işık, kullanılan materyallerin öğrencilerin motor becerilerini geliştirdiğini ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te eğitime yönelik çok fazla proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Işık, "Son iki yılda 20'den fazla eğitimle ilgili projeyi hayata geçirdik. Sadece özel gereksinimli öğrencilere değil, diğer öğrenciler için de farklı eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerin sosyal hayata daha kolay adapte olabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, program kapsamında Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısını Türkçe seslendirdi.