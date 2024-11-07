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TİKA, Bosna Hersek'te Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerini Yeniledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki sağlık kuruluşunun ağız ve diş sağlığı kliniklerini yenileyerek hizmetleri engelli ve yaşlı bireylere erişilebilir hale getirdi. Açılış töreninde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve diğer yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki sağlık kuruluşunun ağız ve diş sağlığı kliniklerinin ekipmanlarını yeniledi.

TİKA'nın "Gülmek İçin Engel Yok, Tuzla Kantonu Sağlık Evlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Destek Projesi" kapsamında, Dr. Mustafa Sehovic Sağlık Evi ve Gradacac Sağlık Evi'nin ağız ve diş sağlığı klinikleri yenilenerek, verilen hizmetlere özel gereksinimli, engelli ve yaşlıların da erişebilir hale gelmesi sağlandı.

Kliniklerin açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Girgin, projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu, Tuzla'daki kliniğin yılda 5 bin özel gereksinimli ve engelli bireye hizmet verecek şekilde donatıldığını söyledi.

Girgin, sağlık alanında TİKA'nın önemli destekler verdiğini, Tuzla Kantonu'nda yedinci projeyi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Mirela Becirovic ise Türkiye'ye teşekkür ederek, ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda bir ihtiyaç bulunduğunu ve bu çağrılarına TİKA'dan destek geldiğini ifade etti.

Tuzla Sağlık Merkezi Müdürü Samir Mackovic de diş kliniğindeki odaların tamamen yenilendiğini dile getirerek, "Ekipmanlarımızı yenilemek ve vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmak için bağışlar ve projeler dışında başka bir yolumuz olmadığından, Türk devletine ve Türk halkına teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Tuzla Sağlık Merkezi Diş Hekimliği Hizmetleri Müdürü Miljana Duspara, kliniğin yenilenmesiyle son teknoloji ekipmanlara sahip olduklarını, gelişimsel zorluklar yaşayan çocuk hastalar için özel programlar oluşturulacağını kaydetti.

Gradacac'taki törende konuşan Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic, TİKA ile sağlık alanında verimli projeler gerçekleştirdiklerini, bunun için Türkiye'ye teşekkür ettiğini, açılan ağız ve diş sağlığı kliniği sayesinde bir doktorun ülkede kalmaya ikna olduğunu söyledi.

TİKA'nın yenilediği sağlık evlerinin ağız ve diş sağlığı kliniklerinde yapılacak tedaviler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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