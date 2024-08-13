TİKA, Bosna Hersek Dağ Kurtarma Birimi'ne araç teslim etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi.

Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Kayalar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te bulunmaktan mutlu olduklarını, GSS FBİH ile uzun yıllardır projeler yaptıklarını söyledi.

TİKA'nın GSS FBİH'e daha önce de ekipman ve teçhizat noktasında destekleri olduğunu belirten Kayalar, şunları ifade etti:

"Bu sene de arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir aracımızı törenle gönüllülere teslim ettik. Bu projeler hayat kurtaran, anlamlı projeler. Özellikle geçtiğimiz senelerdeki işbirliklerimiz 6 Şubat depremlerinde canlarımızın kurtarılmasına vesile oldu. Bosna Hersek'ten birçok ekip Türkiye'ye gitti, bunların içinde GSS FBİH de vardı. Bu vesileyle onlara teşekkür ediyoruz, canlarımızı kurtarma noktasında kendileri özverili bir şekilde çalıştılar."

Kayalar, GSS FBİH'in kapasitesini daha da artıracak bir adım attıklarını, bundan sonraki süreçte de işbirliklerine devam edeceklerini dile getirdi.

Kayalar, Saraybosna'daki ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic ile görüştü.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Kayalar'a, Büyükelçi Girgin de eşlik etti.