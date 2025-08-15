TİKA, Batı Şeria'daki Filistinli Türkmenler için 5 sera kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Filistinli Türkmenler için kurduğu 5 sera ile bölgedeki tarımsal üretime destek veriyor.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde kurdukları 5 sera ile meyve ve sebze yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

Eren, "Dünyanın gözü önünde zulme direnen Filistinli Türkmen kardeşlerimiz için Cenin'de kurduğumuz 5 sera ile Filistin'deki ailelerin tarımsal üretim yapmasına imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seralarda sadece sebze ve meyve yetişmediğini aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki dayanışma ve kardeşliği de güçlendirdiğini vurgulayan Eren, Türkiye'nin Filistinli Türkmenlerin "sesi, nefesi ve destekçisi" olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

TİKA, Filistin'deki Türkmenlere yönelik desteklerini sürdürerek, bölgedeki Türkmenlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.