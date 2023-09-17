TİKA Başkanı Kayalar, Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmenlerle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmenlerle bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmenlerle bir araya geldi.

Kayalar, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda TİKA tarafından hazırlanan dikiş atölyesinin açılışını yaptı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman, yaptığı konuşmada, ocağın tüm Türkmenlerin yuvası olduğunu ve yıllarca Saddam Hüseyin rejiminin baskılarına rağmen davalarına hizmet ettiğini ve etmeyi de sürdürdüğünü söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan da, ITC'nin Türkmenlerin ilk ve meşru siyasi davasının savunucusu olduğunu ifade ederek, TİKA'nın Türkmen Kardeşlik Ocağı'na katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kerkük'te yakılan Osmanlı yadigarı Kerkük Kayseri Çarşısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden onarıldığını kaydeden Turan, Türkmenlerle ilgili başka projelere de TİKA'dan destek geleceğinden emin olduklarını belirtti.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da, 63 yıl önce fikir kulübü olarak filizlenen Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmenlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyonu yapılan Şeyh Abdulkadir Geylani ve Ebu Hanife en-Numan Külliyesi ve camilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

TİKA olarak kalkınma işbirliği alanında Irak'ın her yerinde projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Kayalar, " Irak'ta 500'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Türkmen Kardeşlik Ocağı ile de işbirliğimiz sürüyor. Kardeşlik Ocağı da bu toprakların asli unsuru olan Türkmenlere hizmet vermeye devam edecek. TİKA olarak Türkmen kardeşlerimize desteğimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Abdurrahman, TİKA Başkanı Kayalar'a plaket takdim etti. TİKA Başkanı da Abdurrahman'a plaket sundu.

Burada Türkmen ses sanatçıları bazı şarkılar seslendirdi.

Kayalar, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Irak Sünni Vakfı Başkanı Mişan Muheyddin el-Hazraci ile görüşmüştü.