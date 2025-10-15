TİKA Başkanı Eren: Kıbrıs Türk Halkının Yanındayız

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirterek, "Yarım yüzyılı aşkın süredir Ada'da eşitlik ve adalet arayışını sürdüren Kıbrıs Türk halkı, dün tarihi bir dönemece ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Eren, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

"Defalarca denenen federasyon girişimleri sonuçsuz kalırken, iki devletli çözüm iradesinin resmiyet kazanması, artık geri dönüşü olmayan bir gerçeği ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan Eren, bu kararın, bir halkın özgürlüğünü, onurunu ve geleceğini kendi elleriyle inşa etme azminin ifadesi olduğunu vurguladı.

Eren, şunları kaydetti:

"Özgürlüğü uğruna verilen mücadelenin, yıllarca süren direnişin ve ambargolar altında korunan kimliğin bugüne taşınmış en güçlü yansımasıdır. Bu iradeye öncülük eden tüm milletvekilleri, Kıbrıs Türk halkının on yıllara yayılan mücadelesini ve haklı davasını, gelecek nesillere taşınacak kalıcı bir irade beyanına dönüştürmüştür."

Yarım yüzyılı aşkın süredir Ada'da eşitlik ve adalet arayışını sürdüren Kıbrıs Türk halkının dün tarihi bir dönemece ulaştığını vurgulayan Eren, "Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olacak, kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisi oy çokluğuyla kabul edilmişti

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Karar önerisi metninde şu ifadelere yer verilmişti:

"KKTC'ye yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması için çalışılması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çabaların hızlandırılması, 'iki devletli' uzlaşının Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiğinin uluslararası topluma anlatılması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, dünyadaki gelişmeleri ve değişmekte olan dengeleri göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde olunması, ana vatan Türkiye ile sıkı bir çalışma içine girilmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktadır."

Öneride, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) tam üyeliği de hedefler arasında yer alırken, Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" vizyonuna bağlı olduğu vurgulanmıştı.