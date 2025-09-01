TİKA Başkanı Eren, Afganistan'daki Deprem İçin Başsağlığı Diledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Eren, Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı felaketin ardından TİKA olarak ilk andan itibaren Kabil Büyükelçiliğimiz ve Koordinatörlüğümüz aracılığıyla yoğun temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Afetten etkilenen ailelere başta gıda olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak üzere çalışmalar başlattıklarını bildiren Eren, "Çünkü biliyoruz ki kardeşlik, en çok zor günlerde sınanır. İnşallah bu acı günleri de omuz omuza aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.