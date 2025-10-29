TİKA Başkanı Abdullah Eren Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TİKA Başkanı Eren, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, TİKA olarak ecdadımızdan miras aldığımız değerlerle, Türk Tipi Kalkınma Modeli marifetiyle dünyanın dört bir yanında insan odaklı kalkınmayı sürdürüyoruz. Gittiğimiz her coğrafyada gönül bağı kuruyor, paylaşarak büyüyen bir kalkınma anlayışını yaşatıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.