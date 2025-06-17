TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılışına katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine iştirak etti ve ikili temaslarda bulundu.

Yorulmaz, resmi çalışma ziyareti kapsamında gittiği Azerbaycan'da TİKA projelerinin açılış törenlerine katıldı.

TİKA'nın Samuh bölgesinde kurduğu kreşe ait park alanını Samuh Valisi Firdovsi Aliyev ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile ziyaret eden Yorulmaz, kreşin idarecileriyle, çocuklarla ve aileleriyle görüştü.

Kreş yöneticileri ve aileler, çocuklar için büyük bir ihtiyacı karşılayan park için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA, Samuh'ta, Karabağ Savaşı şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı Seyidler yerleşim yerinde 3-6 yaş çocukların eğitim gördüğü kreşin bahçesinde bir çocuk parkı kurmuştu.

TİKA'dan Daşkesen'de sokak aydınlatma sistemine destek

Yorulmaz, Samuh'un ardından Daşkesen şehrine giderek, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ile Daşkesen Valisi Orhan Abbasov'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından TİKA'nın Daşkesen'de gerçekleştirdiği sokak aydınlatma projesini yerinde inceleyen Yorulmaz'a, Vali Abbasov projeden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Daşkesen'de LED lambalı 60 aydınlatma direği dikerek, şehrin aydınlatma sistemine katkı sağlamıştı.

Proje hakkında konuşan Yorulmaz, "Daşkesen sakinlerinin geceleri daha güvenli şekilde sokaklarını kullandıklarını ifade etmeleri bizleri son derece mutlu etti. TİKA olarak insanların hayatlarına doğrudan dokunan projeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

"1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri ve Nargin Adası"

TİKA, Hazar Üniversitesi ve Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu işbirliğiyle, Hazar Üniversitesinin ev sahipliğinde, "1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri ve Nargin Adası" adlı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda, 1. Dünya Savaşı sırasında esir alınan Osmanlı askerlerinin Bakü yakınlarındaki Nargin Adası'ndaki zorlu esaret günleri ile bu esirlere Azerbaycan halkının gösterdiği yardımlar arşiv belgeleri ışığında, akademisyenler ve bilim insanları tarafından ele alındı.

Sempozyumun açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Nargin Adası'nda açlık ve yılan sokması sonucu veya kurşuna dizilerek öldürülen Osmanlı esirleri ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan sempozyum kapsamında arşiv belgeleri ve döneme ait fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Özel gereksinimli çocuklar için duyu bütünleme odası

Yorulmaz, özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla TİKA tarafından Azerbaycan Otizm Birliği bünyesinde kurulan "Duyu Bütünleme Odası ve Karanlık Oda"nın açılışını da gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vugar İskenderov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik, Azerbaycan Otizm Birliği Başkanı Elnur Memmedov, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Deyer TV'nin stüdyo açılışı

Yorulmaz, TİKA'nın katkılarıyla teknik altyapısını yenilenen, Gençliğe Yardım Vakfı (GYF) bünyesinde internet üzerinden yayın yapan Deyer TV'nin stüdyosunu ziyaret etti.

Stüdyo, GYF Başkanı Ahmet Tecim, Özçelik ve televizyon çalışanlarının katıldığı törenle açıldı.

Açılışın ardından Deyer TV Yayın Yönetmeni Eldar Kerimov, Yorulmaz'a programlar ve yayınlar ile ilgili bilgi verdi.

TİKA Azerbaycan'da narenciye ve çay seraları kurdu

Yorulmaz'ın katılımıyla Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde tarımsal üretimin artırılması, fide temininde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla TİKA tarafından kurulan iki seranın açılış töreni düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Meyvecilik ve Çaycılık Bilimsel Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Enstitü'nün Lenkeran Çay Şubesi bünyesinde inşa edilen her biri 250 metrekarelik iki serada, yılda 20 bin narenciye ile 100 bin çay fidesinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açılış törenine, Yorulmaz ve Özçelik'in yanı sıra Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bitkicilik Daire Başkanı Seymur Sefirli, Enstitü Müdürü İlham Garagurbanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ve Enstitü yetkilileri katıldı.