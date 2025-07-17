TİKA, Bangladeş'teki Kadınları İklim Değişikliğine Karşı Güçlendiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden Bangladeş'te, kırsalda yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesini amaçlayan "İklim Akıllı Tarım ve Liderlik Eğitimi" projesini sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'in Khulna bölgesine bağlı Koyra ilçesinde yürütülen projeyle, deniz seviyesindeki yükselme, tuzlanma, siklonlar ve seller nedeniyle tarıma elverişsiz hale gelen bölgelerde yaşayan kadınlara, iklime uyumlu tarım teknikleri ve liderlik becerileri kazandırılıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, "torba bahçeciliği" ve "dikey bahçecilik" modüllerinde sınırlı alanlarda verimli üretim yapmayı öğrenerek hem kendi gıda güvenliklerini sağlıyor hem de hane gelirine katkı sunuyor.

Proje kapsamında ikinci eğitim grubunu tamamlayan 20 kadın, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Muhammed Ali Armağan'ın katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde, TİKA'nın Bangladeş'in iklim ve tarım alanındaki zorluklarına sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ettiği vurgulandı.

Armağan, kadınların güçlendirilmesinin sadece bireysel değil, toplumsal kalkınma açısından da önemli olduğunu belirtti.

Eğitimden faydalanan kadınlar, öğrendikleri tarım tekniklerinin aile bütçelerine doğrudan katkı sağladığını ifade ederek TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'nın yıl sonunda tamamlanacak projeyle toplamda 80 kadına ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda, Bangladeşli kadınların iklim değişikliğine karşı direnç kazanması ve toplumsal hayatta daha aktif roller üstlenmesi hedefleniyor.