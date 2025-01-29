TİKA Azerbaycan'da Göz Travmaları Yönetimi Eğitimi Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)???????, Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğinde Bakü, Şamahı ve Gence şehirlerinde görev yapan doktorlar için "Göz Travmalarının Yönetimi" eğitim programı düzenledi.

Bakü Neftçiler Hastanesi'nde yapılan "Göz Travmalarının Yönetimi" eğitim programının açılış törenine, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB Başkan Yardımcısı Araz Nesirov, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

TABİB Başkan Yardımcısı Nesirov, törende, kendisinin de Türkiye mezunu olduğunu belirtti.

Nesirov, "Türkiye, yüzlerce doktor yetiştirerek Azerbaycan'a hizmet etmelerini sağladı. Buradaki doktorlarımız nezdinde Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Malzemeler alabilir, en modern cihazları kullanabilir, en etkili ilaçları temin edebilirsiniz ama insanları iyileştirenler doktorlardır. İşini doğru yapan, vicdanlı doktorlar yetişmesini sağlamak çok daha önemlidir." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise TİKA'nın Azerbaycan'da faaliyete başladığı günden bugüne kadar gerçekleştirdiği 1500'den fazla projenin yüzde 20'sini sağlık projelerinin oluşturduğunu söyledi.

Özçelik, bundan sonra da dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik eğitim projelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitimcilerden Prof. Dr. Muhammed Batur da Azerbaycanlı doktorlarla göz travmalarını hem teoride hem de olgular üzerinden birlikte değerlendirdiklerini belirterek, Azerbaycanlı meslektaşlarıyla eğitim ve tecrübe paylaşımı vesilesi ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına Prof. Dr. Batur'un yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Veysi Yıldız ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Rümeysa Bilmez Tan eğitimci olarak katıldı.

Oküler travma sınıflaması ve terminolojisi, oküler travma skorlaması, sütür ve sütür materyalleri, oküler travmalı hastaya yaklaşım, kornea ve limbus yaralanmaları, konjonktiva ve sklera yaralanmaları konularındaki eğitim programında 60 Azerbaycanlı doktor yer aldı.