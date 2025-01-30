TİKA, Arnavutluk'taki Yaşlı Bakımevine Destek Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Fier ilinde bulunan yaşlı bakımevine donanım desteği sağlayarak tadilatını yaptı.

Tadilatın ardından düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Fier Belediye Başkan Yardımcısı Suela Prifti, Fier Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi yetkilileri, görevli doktorlar ile bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Büyükelçi Atay, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında kökleri yüzyıllara dayanan kardeşlik ve dostluk bağının bulunduğuna işaret etti.

Atay, TİKA tarafından tamamlanan bu projeyle yaşlıların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına ve daha rahat edebilecekleri ortamda dinlenmelerine katkı sağlandığını söyledi.

"Bu proje hem yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırdı hem de onlara kaliteli hizmet vermemizi sağladı"

Gjino da proje için Türk halkına teşekkür ederek "Bu proje hem yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırdı hem de onlara kaliteli bir hizmet vermemizi sağladı." dedi.

Açılış töreni öncesinde Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından yaşlı bakımevi sakinlerine sağlık taraması da yapıldı.

TİKA, bakımevinde bulunan yatak odaları, yemekhane, televizyon odası, teras dinlenme alanı, revir ve çamaşırhane odasının tadilatını gerçekleştirerek gerekli donanımı sağladı.

1960'tan beri faaliyette olan "Fier Yaşlı Bakımevi", 55 kişilik kapasitesiyle ülke genelindeki en büyük yaşlı bakımevi konumunda. Toplam 29 odalı bakımevi, kadınlar ve erkekler için iki ayrı bölümden oluşuyor.