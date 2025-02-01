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TİKA, Arnavutluk'ta Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı Kurdu

TİKA, Arnavutluk'ta Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı Kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Arnavutluk'un Konispol şehrindeki Bido Sejko Bölge Lisesi'ne Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurarak eğitimde önemli bir adım attı. Törende yer alan Büyükelçi Atay, bu projenin Türk halkının Arnavut halkına bir armağanı olduğunu belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un güneyindeki Konispol şehrindeki Bido Sejko Bölge Lisesi'ne Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirdi.

Törene, Türkiye Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Konispol Belediye Başkanı Ergest Dule, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Atay, buradaki konuşmasında, bu projeye işbirliği imkanı sağlamasından dolayı Belediye Başkanı Dule'ye ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, Türk halkının Arnavut halkına armağanı olan bu laboratuvarlar ile öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dule de, okula katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Gurra ise Arnavut toplumu olarak Türkiye ve TİKA'nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Törende, öğrenciler tarafından Türkçe ve Arnavutça şiirler okunurken, geleneksel şarkılar söylendi ve dans gösterileri yapıldı.

TİKA, proje kapsamında okuldaki laboratuvarların fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, yine aynı okulda Türkçe kursunun da verildiği Yabancı Dil Sınıfının kurulumunu yaptı.

Bu arada, Bido Sejko Bölge Lisesi 1971'den itibaren hizmet vermekte olup, şu an okuldaki toplam öğrenci sayısı 303'tür.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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