TİKA, Afganistan'daki yetimhaneye destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis'te, vilayetin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Bibi Halime Yetimhanesinin tadilatını yaparak teçhizat desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinin yapılan açıklamasına göre, 80 çocuğun barındığı yetimhane binasının fiziki şartları iyileştirildi ve yetimlerin ihtiyaç duyduğu malzemeler temin edildi.

Buna göre, yetimhane binasının duvarları boyandı, çatı, tuvalet, banyo, kapı ve pencereler ile elektrik ve su tesisatı onarılarak yenilendi.

Çocuklar için voleybol sahası yapılarak, yetimhaneye çok sayıda mutfak ve temizlik malzemesi ile yatak, yastık, ranza, örtü setleri, dolap, projeksiyon cihazı, çamaşır makinası, masa ve sandalye hibe edildi.

Yetimhanenin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Badgis Vali Yardımcısı Gulam Muhammed Muhammedi, Badgis Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Molla Torcan Hadimi ile yetkililer katıldı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz yaptığı konuşmada, bugüne kadar güvenlik ve ulaşım sorunlarından dolayı kalkınma projelerinden genel olarak mahrum kalan Badgis vilayetinde öncelikle yetimler için proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada yetimhane binasının tadilatı, bahçesinin çevre düzenlenmesi ve müştemilatının yapım işleri yer aldı. İkinci aşamada da yetimler için barınma, yiyecek, ısınma, temizlik ve eğitimleri için gerekli olan ekipman ve malzemeler ile revirinden berber odasına kadar tüm yetimhane donatıldı." dedi.

Badgis Vali Yardımcısı Muhammedi ise Türkiye ve Afganistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu dile getirerek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Muhammedi, proje ile çok önemli bir boşluğun doldurduğuna dikkati çekerek, TİKA projelerinin devam etmesini istedi.