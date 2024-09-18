Üye Girişi
Haberler

TİKA, Afganistan'daki Yetimhanelere Malzeme Desteği Sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine çeşitli malzemeler temin etti. Malzemeler arasında okul çantası, kırtasiye setleri, kıyafetler ve hijyen ürünleri yer aldı. Törene, TİKA yetkilileri ve yerel yöneticiler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'nın Afganistan'daki yardım faaliyetleri devam etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bağlan'daki kız ve erkek yetimhanelerine ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 100 çocuğun bulunduğu kız ve erkek yetimhaneleri için okul çantası, kırtasiye seti, kıyafet ve çeşitli hijyen ürünleri, halıfleks, battaniye, nevresim takımları, elektrikli süpürgeler, klima, vantilatör, çamaşır makineleri gibi malzemelerin yetimhane yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

Malzemelerin teslim töreni Bağlan'ın merkezi Pul-i Humri ilçesindeki Bağlan Erkek Yetimhanesinde düzenlendi.

Törene, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Bağlan Vali Yardımcısı Molla Muhammed Hümayun Cihadyar, Bağlan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Amanullah Hakyar, Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Kari Nasratullah Parsa katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Taşdemir, törende, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda Afgan halkına yönelik kalkınma yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Afganistan ve Türkiye'nin tarihsel bağları bulunduğunu kaydeden Taşdemir, Bağlan'da mayısta 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği seller nedeniyle 300'den fazla aileye çadır ve gıda başta olmak üzere gerekli yardımı yaptıklarını belirtti.

Taşdemir, yetimhane yardımlarıyla da şehirde yaşayan yetimlerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Bağlan Vali Yardımcısı Cihadyar da Türkiye'nin en zor zamanlarında Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayarak yardımların sürmesini temenni etti.

Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Parsa ise TİKA'nın kimsesiz 100 çocuğa sağladığı yardımlar nedeniyle Türkiye devletine ve halkına teşekkür etti.

Parsa, "Bu yardımlar, Türkiye'nin uluslararası alandaki insani yardımlara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan ve ailelerini geçindirmek için sokaklarda çalışan veya dilencilik yapan çocuklar için bir umut ışığı oluştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

Uluslararası İlişkiler Afganistan Güncel Yaşam Dünya

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });