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TİKA, Afganistan'daki Sanat Merkezine Malzeme Desteği Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteği sağladı. Desteğin, kadın sanatçı, zanaatkar ve öğrencilerin çalışma imkanlarını geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Herat Darülfünun Heriva El Sanatları Merkezine malzeme desteğinde bulunulduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, masa, sandalye, yakacak odun, ışıklı çizim masası, ebru, hat, tezhip ve minyatür kağıtları, cetvel setleri, çeşitli türde kalem, hokka ve mürekkep, çeşitli renklerde boya ve boyama fırçaları, çerçeve ve tuvaller, cam ve cam üretimi için kullanılan kum gibi bir çok kalemde gerekli malzemeler sanat merkezi yetkililerine teslim edildi.

Böylece, söz konusu sanat merkezinde faaliyet gösteren kadın sanatçı, zanaatkar ve öğrencilerin çalışma imkanları geliştirilmiş oldu.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan Herat Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü Basın ve Yayın Birimi Müdürü Ahmed Ferid Eyyubi, Heratlı sanatçıları desteklemeye yönelik işbirliği nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Herat Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü Turizm Birimi Müdürü Rahmetullah Muhammedi ise sanat merkezinde faaliyet gösteren kadınların malzeme sıkıntısı çektiğini belirterek, "Bundan sonra bu gibi büyük kapsamlı destekler sayesinde daha çok üreteceğiz ve Afganistan el sanatlarını Herat'a gelen turistler aracılığıyla dünyaya tanıtacağız." dedi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de Heratlı sanatçıların yanında olduklarını kaydetti.

Deniz şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce buraya geldiğimde imkanların yetersiz olduğunu gördüm. Sanatçılar gözle görünür bir şekilde üretim yapamıyorlardı. Bugün minyatür, tezhip, hat, halıcılık, ipekçilik, camcılık, tespihçilik, gümüşçülük, oymacılık, çömlekçilik ve susam yağı üreticiliği gibi birçok sanat ve zanaatın aktif olduğu kurslardan sadece birkaçı faaldi. Bunun için geçtiğimiz yıl Dünya Turizm Günü münasebetiyle Darülfünun El Sanatları Merkezinin bahçesinde bulunan tarihi Herat Kalesinde büyük bir el sanatları fuarı düzenledik. İkinci aşamada bir meslek grubu topluluğu olan bu merkeze, ekipman ve malzeme desteğinde bulunduk. Amacımız, burada turizm ile ekonominin canlanmasına katkıda bulunmak ve bölgeye ait sanat ve kültürü tanıtmaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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