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TİKA, Afganistan'daki Herat Bölge Hastanesi Onkoloji Bölümüne Ekipman ve İlaç Desteği Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümüne ekipman ve ilaç desteğinde bulundu. TİKA, hasta yatağı, kemoterapi ilaçları, hastabaşı monitörü, ultrason cihazı gibi birçok ekipmanı hastane yetkililerine teslim etti. Bu destekle Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümünün kapasitesi artırıldı ve ağır hastaların ülke dışına gitmesine veya ilaçlarını yurt dışından temin etmesine gerek kalmadı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümüne ekipman ve ilaç desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, hasta yatağı, kemoterapi ilaçları, hastabaşı monitörü, ultrason cihazı, oksijen konsantratörü, aspiratör cihazı, infüzyon pompası gibi çok sayıda kalemde ekipmanın hastane yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, yılda 4 bin hastaya hizmet verilen Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümünde imkanların artırıldığı ifade edildi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, malzemelerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bölgede tek olan onkoloji bölümünün kapasitesini tam donanımlı hale getirdik. Böylece ağır hastaların ülke dışına gitmesine veya ilaçlarını ülke dışından temin etmesine gerek kalmadı." dedi.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan da TİKA'nın bu güzel projesinin açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlhan, "Bir kişinin hayatına dokunabilirsek bizim için bir gurur kaynağı olur. Bu proje TİKA'nın ne ilk ne de son projesi olacak inşallah, önümüzdeki süreçte TİKA sağlık alanında başka projeleri de faaliyete geçirecek. Bu güzel projeyi gerçekleştiren Türkiye'ye ve TİKA'ya hastalarımız adına teşekkür ederim." dedi.

Herat Bölge Hastanesi Genel Müdürü Dr. Muin Berat da yardımlar nedeniyle TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Berat, "Dost ve kardeş ülke Türkiye, her zaman Afganistan'ın yanındaydı. Bu önemli proje, Türkiye'nin dost ve kardeş olduğunun göstergesidir. Hastanemizin onkoloji bölümü daha önce ekipman, tıbbi cihazlar ve ilaçlara ihtiyaç duyuyordu. TİKA sayesinde ihtiyaçlar karşılandı. TİKA'nın bu gibi önemli desteklerinin devamını diliyoruz ve TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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