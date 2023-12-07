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TİKA, Afganistan'da kadınların aile ekonomisine katkı sağlamak için atölye kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde kadınların aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla turşu ve reçel atölyesi kurdu. Atölye en az 25 kadına iş imkanı sağlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde kadınların aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla turşu ve reçel atölyesi kurdu.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gozere ilçesinde içinde satış bölümü de olan atölyenin hizmete girdiği belirtildi.

Açıklamada, turşu ve reçel üretimi için gerekli malzemelerin temin edildiği atölyenin en az 25 kadına iş imkanı sağladığı kaydedildi.

Atölyenin açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA'nın Herat'ta gerçekleştirdiği projelerin kadınların imkanlarını geliştirdiğini söyledi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de Afgan kadınlarının gelişimlerine öncelik verdiklerini, bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Deniz şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ın batı bölgesinde teknik işbirliği ve kalkınma faaliyetlerine devam etmekteyiz. Bu projedeki amacımız da kadınların güçlenmesi ve topluma katkısını sağlamaktır. Bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz proje, Herat Kadın Ticaret ve Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren bir turşu ve reçel atölyesidir. Böylece turşu ile reçel atölyesinde ve satış noktasında onlarca kadın etkin olarak çalışacak."

Kaynak: AA / Güncel

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