TİKA, Afganistan'da Kadınlara Psikolojik Destek Seminerleri Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşayan kadınlar için psikolojik destek seminerleri gerçekleştirdi. Seminerlerde kadınların problemleriyle başa çıkma becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşayan kadınlar için psikolojik destek seminerleri gerçekleştirdi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da kadınlara yönelik getirilen kısıtlamaların psikolojik açıdan olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Kadınlarda psikolojik sorunlara bağlı rahatsızlıkların arttığı belirtilen açıklamada, bir ay süren seminerlerde kadınların, problemleriyle başa çıkma becerilerini geliştirmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, aralarında işini kaybeden kadınlar ve eğitimlerine devam edemeyen öğrencilerin bulunduğu 1000 kadın katılımcıya alanında uzman doktor ve psikologlar tarafından sorunlarla mücadele stratejileri konusunda eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu seminer dizisinin, kayıt altına alınıp Afganistan genelindeki ulusal televizyon kanallarına yayınlanmak üzere dağıtıldığı belirtildi.