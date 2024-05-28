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TİKA, Afganistan'da Bamyan Üniversitesi için kütüphane inşa ediyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Bamyan Üniversitesi için kütüphane inşa etmek için temel attı. Kütüphane, 10 bine yakın kitap kapasitesine sahip olacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Bamyan Üniversitesi için inşa edeceği kütüphanenin temelini attı.

TİKA'nın Afganistan'daki kalkınma projelerine verdiği destek sürüyor.

TİKA Kabil Ofisi, Bamyan vilayetinin tek üniversitesi olan ve kütüphanesi bulunmayan Bamyan Üniversitesi için kütüphane inşasına başladı.

Bu kapsamda, düzenlenen temel atma törenine TİKA yetkilileri ile Bamyan Valisi Abdullah Serhadi, Bamyan Üniversitesi Rektörü Hazret Muhammed Burhani ve akademisyenler katıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, TİKA olarak Afgan halkına yönelik desteklerini devam ettireceklerini söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bamyan Üniversitesinin bir kütüphanesi yoktu. Biz bunu bir ihtiyaç olarak yerinde gördük. Üniversite yönetimiyle irtibatımız devam ediyordu. Elbette birçok ihtiyaç vardı ama bu ihtiyaçların en başında gelen kütüphaneydi. Üniversitenin mevcudu 6 bin 500 kadar, hayli fazla sayılabilecek öğrenci kapasitesine sahip. İnşallah bu kütüphanemizi 4 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Akabinde tefrişatını da yaparak öğrencilerin hizmetine sunacağız."

Bamyan Valisi Serhadi, "Bu kütüphane hocalar ve öğrenciler için çok önemli. Herkesin gelip burada okuma ve araştırma yapabilmesi adına büyük bir ilmi kazanımdır." diye konuştu.

Bamyan Üniversitesi Rektörü Burhani de "Bu kütüphane üniversite için hayati öneme sahip. Kütüphanemiz yoktu. Çok sorun yaşıyorduk. Öğrenciler açısından, hocalar açısından, her açıdan bizim için önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Afgan yetkililer ise söz konusu destek nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

220 metrekarelik kütüphanenin 10 bine yakın kitap kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, kütüphanenin masa, sıra ve kitaplık gibi malzemeleri de temin edilecek.

Kütüphaneye, Atatürk'ün doktoru olan ve Afganistan'a gelerek Kabil'de tıp fakültesinin temelini atan Kamil Rıfkı Urga'nın adı verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Afganistan Dünya Güncel Haberler

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