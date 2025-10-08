TİHEK'ten İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırısına Sert Tepki

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Özgürlük Filosu'na saldırısına ilişkin, "Aralarında vatandaşlarımız ve milletvekillerimizin de yer aldığı sivil insan hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen bu terör saldırısı, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun temel ilkelerini ağır biçimde ihlal etmektedir." açıklamasında bulundu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ve Gazze'ye giden tüm yollarda uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve insancıl hukuk gibi küresel düzeyde uluslararası aktörlerin tamamını bağlayan normları tanımadığını deklare ederek, ihlallerde bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'de yıllardır devam eden kuşatmanın artık yalnızca bir abluka değil, insanlığın onuruna yönelmiş bir saldırı haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırının hemen ardından, insani yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu da uluslararası sularda işgalci İsrail'in hedefi olmuştur. Uluslararası mekanizmalarda devam eden yargı süreçleri yönünden kanıt teşkil eden bu saldırı, kurucu antlaşması gereği Birleşmiş Milletler'in korumakla yükümlü olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Aralarında vatandaşlarımız ve milletvekillerimizin de yer aldığı sivil insan hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen bu terör saldırısı, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun temel ilkelerini ağır biçimde ihlal etmektedir. TİHEK olarak, insan onuruna ve uluslararası hukuka karşı işlenen suçların bir an önce son bulması, alıkonulanların derhal serbest bırakılması, söz konusu yasa dışı ablukaların kaldırılması ve insani yardımların engellenmeden ulaşması için muhatap kurumlarımız nezdinde girişimlerde bulunuyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları harekete geçmeye çağırıyoruz."