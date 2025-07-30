TİHEK'ten 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yayımladı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, insanı bir meta olarak gören ve insan onurunu hiçe sayan insan ticaretinin modern köleliğin en acımasız biçimlerinden biri olduğu belirtildi.

Savaşların, iç çatışmaların, göç hareketliliğinin, yoksulluğun ve iklim krizlerinin milyonlarca insanın güvenli bir yaşam umuduyla yer değiştirmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun insan tacirlerinin sömürü amaçlı faaliyetleri için elverişli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.

İnsan ticareti kavramının ilk kez uluslararası düzeyde kapsamlı şekilde "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi"ne ek insan ticaretinin, özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Palermo Protokolü'nün 3'üncü maddesinde tanımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Palermo Protokolü'nde insan ticareti; 'Kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle ya da başka yollarla zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma ya da denetim yetkisine sahip kişilerin rızasını kazanmak için kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amacıyla temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması' olarak tanımlanmaktadır."

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisince yayımlanan 2024 Küresel İnsan Ticareti Raporu'nda 2020-2023 yılları arasında insan ticareti suçu nedeniyle mağdur olan kişi sayısının 202 bin 478 olarak belirlendiğinin aktarılan açıklamada, "Bu mağdurların yüzde 39'u kadın, yüzde 38'i çocuk ve yüzde 23'ü erkeklerden oluşmaktadır. Raporda ayrıca, tespit edilen mağdurların yüzde 61'inin kadın ve kız çocukları olduğu, özellikle kız çocuklarının mağduriyet oranının son üç yılda yüzde 38 oranında arttığı belirtilmiştir." bilgilerine yer verildi.

TİHEK'in insan ticaretiyle mücadelede eşitlik ilkesini esas aldığı, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm mağdurların haklarının korunması ve insan onurunun her koşulda savunulması yönünde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurum olarak insan ticaretinin önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası çabaların önemine dikkat çekiyor, insan onurunun, özgürlüğünün ve güvenliğinin korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. En ağır insan hakkı ihlallerinden biri olan insan ticaretinin tamamen ortadan kaldırıldığı dünya temennisiyle 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü'nde, bu suçla mücadelede kapsayıcı ve kararlı iş birliğini sürdürme çağrımızı yineliyoruz."