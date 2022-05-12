TİHEK, Roman Hakları Zirvesi düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 26 Mayıs'ta Ankara'da Roman Hakları Zirvesi düzenleyecek.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, 6701 sayılı Kanun kapsamında insan haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmanın TİHEK'in görevleri arasında olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, 26 Mayıs'ta Ankara'da Roman Hakları Zirvesi düzenleneceği aktarılan duyuruda, "Zirve kapsamında Roman topluluklarının tarihi ve kültürü hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapılması, insan hakları bağlamında Romanların haklarının korunması ve geliştirilmesi ile bunun önündeki zorlukların ortaya konulması ve konuya ilişkin çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Zirveye, Roman hakları alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten kişilerin konuşmacı olarak katılım sağlayacağı bildirildi.