TİHEK geri itmeden kaynaklı insan hakları ihlallerinin AİHM'e taşınması için rapor hazırladı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), denizde ve sınır bölgelerinde yaşanan geri itmelerden kaynaklı insan hakları ihlallerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınması için rapor hazırladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Dilek Ertürk, AA muhabirine, Türkiye'nin göçle mücadelede büyük gayret sarf ettiğini ve insan odaklı bir bakış açısı sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin bu anlamda pek çok insanın yaşam hakkının ihlal edilmesini önlediğini belirten Ertürk, "Yunanistan'ın özellikle gerçekleştirmiş olduğu bu geri itme vakaları neticesinde insanların temelde yaşam hakları başta olmak üzere sığınma hakları da ihlal altında. Biz sınır bölgelerinde yaşanan geri itmelerden kaynaklı insan hakları ihlallerini duyurmayı amaçlayan bir rapor hazırladık. Bu türden ihlallere maruz kalan göçmenlerin yaşadıklarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi adalet sistemine taşınabilmesi için raporumuzun bir referans belgesi olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Ertürk, geri itme vakalarıyla ilgili çok sayıda literatür ve kaynak taraması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Uluslararası kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"İzmir ve Aydın illerimizde denizde yaşanan geri itme vakalarını inceledik. Geri itme vakalarının yaşandığı, göçmenlerin izlediği deniz rotasını inceledik, yerinde tespit ettik. Çeşme ve Kuşadası sahillerinde incelemede bulunduk. Edirne'de ise karada gerçekleşen geri itme vakalarının rotasını, izlediği yolu inceledik. Başta geçen yıl tüm düzensiz göçmenlerin yığıldığı Pazarkule bölgesi olmak üzere muhtelif sınır bölgelerimizde incelemelerde bulunduk. Edirne Geri Gönderme Merkezi ile görüşmeler gerçekleştirdik. İpsala'da şubat ayında geri itilen 19 düzensiz göçmen donarak vefat etmişti. O grubu tanıyan ve o grupla birlikte kurtarılıp geri gönderme merkezimize getirilen geri itme mağdurlarıyla görüştük. Biz bunun uluslararası kamuoyunda duyurulmasını ve bilinmesini arzu ediyoruz. Raporumuzu yayımladıktan sonra uluslararası kurumlarla paylaşacağız. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi konuyla ilgili çalışan birimlerimize sunacağız."

Ertürk, geri itme ihlallerinin önlenebilmesi adına başta uluslararası alanda bir kamuoyu, bir hassasiyet oluşmasının faydalı olacağını söyledi.

Dilek Ertürk, Edirne sınırında Yunanistan'ın çok sayıda geri itme vakası gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Geri itme vakalarının büyük insan hakları ihlallerine yol açtığını ifade eden Ertürk, bu konuda tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye insan hakları odaklı bir politika izliyor"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska ve Kırım Tatar Türkleri ile Ukraynalıların sınır kapılarından alınıp Türkiye'de barınmalarının sağlandığını hatırlatan Ertürk, şunları söyledi:

"Türkiye insan hakları odaklı bir politika izliyor. Bu konuda özellikle insan hakları değerlerini savunan insan haklarını temel değerler olarak gören Avrupa'ya çok büyük roller düştüğünü düşünüyorum. Avrupa kendi toplumunu, kendi ülkesini korumak isterken Türkiye gibi ülkeleri uydu ülke olarak görüp göçmenlerin burada tutulmasını sağlıyor ama bu artık yönetilemez bir hal alıyor. Bu konuda Avrupa'nın da elini taşın altına koyması ve savunduğu değerlere sahip çıkarak bu anlamda yaşanan insan hakları ihlallerini önlemesi gerektiğini düşünüyorum. Beraberce bir çözüm bulunması gerekiyor."