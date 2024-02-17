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TİHEK, bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine ceza verdi

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine 'Ayrımcılık yasağını ihlal' gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine "Ayrımcılık yasağını ihlal" gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, Ankara'da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ancak sonrasında ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı.

Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak sundu.

Görüntüdeki yazışmalarda emlakçının, "'Bekar olmasın' dedi, konuşuyoruz ev sahibi ile" mesajını attığı görüldü.

İddialara karşı yazılı görüşü talep edilen emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini, bunun dışında ev sahibi adına herhangi bir karar veremeyeceklerini belirterek, bu konuda herhangi bir sorumluluklarının olmadığını savundu.

Ev sahibi A.A.Ş. ise evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını iddia etti.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

Karardan

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükmünün yer aldığı anlatıldı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da "Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağının" düzenlendiğine işaret edildi.

Kararda, "Ev sahibi tarafından başvuranın medeni halinden dolayı 6701 sayılı Kanun kapsamında kamuya açık sunulan bir hizmetten karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunulduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları Hukuk Emlak Güncel Haberler

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