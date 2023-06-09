TİHEK Başkanı Kılıç: Kahramanmaraş depremleriyle ilgili rapor önümüzdeki hafta tamamlanacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin izleme faaliyetlerine yönelik raporun gelecek hafta tamamlanacağını söyledi.

Kılıç, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen "Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısı"nda, kurumun ve komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi, ayrımcılıkla mücadelede yasalar kapsamında faaliyetler yürütüldüğünü aktardı.

Ayrımcılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin artırılması konusunda çaba sarf ettiklerini belirten Kılıç, komisyonunun önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Muharrem Kılıç, hukuk fakültesi öğrencilerine insan hakları ve eşitlik konusunda sertifika eğitimleri vereceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından TİHEK olarak bölgede yaptıkları ziyaretleri hatırlatan Kılıç, depremzedelerin kaldığı yerlerde de faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi. Kılıç, "Deprem sonrası izleme faaliyetleri açısından rapor hazırlığımız devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta tamamlanmış olur." dedi.