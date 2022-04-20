TİHEK Başkan Kılıç, Zonguldak İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

ZONGULDAK (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "İnsan hakları ihlalleri de aslında evimizde, hanemizde, mahallemizde, sokağımızda başlıyor. Onun için sadece evrensel ölçekte sözleşmelerin, kurumsal yapıların olması yeterli değil." dedi.

Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Zonguldak İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insan hakları meselesinin tarih boyunca bütün insanların yüzleştiği, karşı karşıya kaldığı ve ne yazık ki hep ihlallerle, yaşanan trajediler sonrasında ortaya çıkan bir birikim olarak karşılarına çıktığını söyledi.

İnsan onurunun muhafaza edilmesinin önemine işaret eden Kılıç, "Temel etik değer, ahlaki nokta, referans noktası; insanlık onurunun güvence altına alınması. İnsanlık hafızasında giderek güvencelerin oluşturulduğunu görüyoruz. Ulus devletlerin hak ihlalini gerçekleştirme imkanı, potansiyeli her daim söz konusu olduğu için birtakım koruma mekanizmalarının olması icap ediyor." diye konuştu.

Kılıç, bütün sözleşmelerin, bildirgeler ve kurumsal yapıların temelde insan onurunu korumak adına oluşturulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan hakları ihlalleri de aslında evimizde, hanemizde, mahallemizde, sokağımızda başlıyor. Onun için sadece evrensel ölçekte sözleşmelerin, kurumsal yapıların olması yeterli değil. Bu sözleşmelere taraf oluyor tabii ki devletler. Buna ilişkin yükümlülüklerini ifa etmek durumundalar. Ancak yerelle ulusal, sonra da uluslararası network'ün, ilişkiler ağının etkili bir biçimde, organik temelde kurulması, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması noktasında önemli çünkü ihlaller hemen yanımızda başlıyor."

Kılıç, TİHEK'nin bir yönüyle sivil toplum örgütleriyle kamusal paydaşlarla daha ulusal ölçekteki diğer kamusal paydaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü anlattı.

Vali Mustafa Tutulmaz da insan haklarının zaman içerisinde gelişim göstererek bir aşamaya geldiğini dile getirerek, "Hala dünyada insan hakları kavramı hem uygulamada hem de teoride tartışmalı şekilde devam etmektedir. Her iyinin daha iyisi, her güzelin daha güzeli olduğu gibi insan haklarında da daha alacağımız yol vardır. Bu kurumlar da bunun için var." diye konuştu.

Tutulmaz, insan hakları kavramının bildirgelerde, sözleşmelerde çok güzel anlatıldığını ama uygulamaya bakıldığında bunun böyle olmadığını özellikle uluslararası düzeyde gördüklerini anlatarak, buna ilişkin örnekler verdi.