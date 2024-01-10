TİHEK, Artvin Belediyesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler görevlisi F.T'nin 2019'daki yerel seçim sonrası görev yerinin 4 kez değiştirilmesi, son olarak da çöp toplamada görevlendirilmesi nedeniyle Artvin Belediyesinin "ayrımcılık" yasağını ihlal ettiğine karar verdi.

TİHEK'in kararına göre, Artvin Belediyesinde 2014-2019 yılları arasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler görevlisi olarak çalışan F.T'nin, son 4 yıl içerisinde farklı birimlerde çalıştırılmasının ardından, 17 Mayıs 2023'te Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp toplama aracı arkasında görevlendirildiğine yönelik sosyal medyadaki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

"Mağdur" sıfatıyla beyanı alınan F.T, "Basınla ilişkiler görevlisi" sıfatıyla 2014'te Artvin Belediyesi Basın Yayın Biriminde görev yapmaya başladığını ve 2014-2019 yılları arasında AK Parti'li belediye başkanı ile 5 yıl boyunca bu birimde çalıştığını belirtti.

2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayının Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından görev yerinin 4 kez değiştirildiğini ifade eden F.T, işten çıkarılma korkusu nedeniyle görevlendirmelere itiraz edemediğini öne sürdü.

Belediye iddiaları kabul etmedi

Artvin Belediyesi ise yazılı görüşünde, personele yönelik mobbing ile felsefi ve siyasi görüş temelinde herhangi bir ayrımcılık eyleminde bulunulmadığını savundu. F.T'nin CHP yanlısı olup olmadığını, hangi partiye oy verdiğini bilme ya da araştırma gibi bir meraklarının olmadığı belirtilen görüşte, herkese eşit davranıldığı ifade edildi.

F.T'nin ilk belirli süreli iş sözleşmesinde ve devamında imzalanan sözleşmelerde "yapılacak iş" kısmının boş olduğu ve hizmet ihalesine binaen temizlik elemanı istihdamına ilişkin alımı yapıldığı aktarılan görüşte, F.T'nin bu görevlendirmelerin hiçbirine itiraz etmediği kaydedildi.

TİHEK, yaptığı incelemelerde, belediyenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, ilgili belediyeye 89 bin 571 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in ihlal kararında, F.T hakkındaki görevlendirmelerin, 2019'daki yerel seçimlerden bir süre sonra başladığı ve 15 Mayıs 2023'de sosyal medya hesabından yaptığı "Bu bahar gelmeyecek galiba..." paylaşımının ertesi günü çöp aracı arkası personeli olarak görevlendirildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Kararda bu durumun, görevlendirmelerin F.T'nin siyasi görüşü sebebiyle yapıldığı iddiasını güçlendirdiği kaydedildi.

F.T'nin uzun süreli mesleki tecrübeye sahip olmasına ve hakkında herhangi olumsuz bir tespitte bulunulmamasına rağmen, son 4 yıl içerisinde mesleki tecrübesine uygun olmayan 4 farklı birimde görevlendirildiği belirtilen kararda, görevlendirmelerle başlayan iş yerinde yıldırma sürecinin en nihayetinde mağdurun iş akdini feshetmesiyle sonuçlandığı ifade edildi.

Kararda, "Mağdurun siyasi görüşü sebebiyle muhatap ile arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde, sistematik ve sürekli olarak muhatap tarafından yıldırma kastıyla iş yerinde yıldırma eylemlerine maruz bırakıldığı ve muhatabın iş yerinde yıldırma eylemlerinde bulunulmadığına dair herhangi somut bilgi ve belge sunulmadığı kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.