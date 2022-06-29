TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde tay satışları devam ediyor - Haberler

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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde tay satışları devam ediyor

AA - Ayhan Fidan - Güncel
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde tay satışları devam ediyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce tay satışlarına devam ediliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce tay satışlarına devam ediliyor.

Açık artırma usulüyle yapılan son ihalede 50 tayın satışından toplam 5 milyon 265 bin lira gelir sağlandı.

Taylardan "Kısakürek" 310 bin liraya, "Şanslı", "Enes" ve "Kara Korsan" ise 260'şar bin liraya alıcı buldu.

TİGEM tarafından tay satışlarının süreceği bildirildi.

AA / Ayhan Fidan - Güncel

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Güncel Haberler

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