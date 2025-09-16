TİGEM 15 Safkan Elit Arap Koşu Tayını İhale ile Satışa Sunacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için 7 Ekim'de açık artırma ihalesi düzenleyecek. İhalede her tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.
İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.
İhale, 7 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel