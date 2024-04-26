Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde Kütüphane Söyleşileri başladı

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri"ne Gürcü yazar Beka Kurkhuli konuk oldu.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, bu ayın konuğu Kurkhuli, etkinlikte edebiyat ve kültür üzerine düşüncelerini paylaştı.

Kafkas edebiyatına ilgi duyanlara Nizami-i Gencevi ile Gürcü yazar ve şairler Şota Rustaveli ve Vaja Pşavela gibi isimleri öneren Kurkhuli, bu şahsiyetlerin edebiyata büyük katkıları olduğunu belirtti.

Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Kafkasya'nın tarih boyunca birçok hikayeye ev sahipliği yaptığını ve bunların, bölgenin zengin edebi mirasında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Katılımcılar, Kurkhuli'nin eserleri ve yazıları hakkında sorular sordu.

Tiflis YEE tarafından her ay düzenlenen Kütüphane Söyleşileri, yazılı ve sözlü eserleriyle toplumlarına katkı sunan Türk ve Gürcü şahsiyetleri konu alıyor.

Bu etkinlikler, kültürel anlayışın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.