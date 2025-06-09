Tiflis'te Kurban Bayramı Kutlaması

Tiflis'te Kurban Bayramı Kutlaması
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Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. Programa Büyükelçi Ali Kaan Orbay'ın yanı sıra Diyanet Vakfı, Türk kurumları temsilcileri ve Müslüman müftüler de katıldı.

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşti.

Programa Büyükelçilik çalışanları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve iş insanlarının yanı sıra Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ve Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze katıldı.

Büyükelçi Ali Kaan Orbay, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nı kutlayarak başta Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirliği olmak üzere programın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl de programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bayram bir araya gelip gönülleri birbirimize yaklaştırmaktır. Kardeşliği pekiştirmek içindir." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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