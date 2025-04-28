Tiflis'te Gençler İçin Kariyer Buluşması Düzenlendi

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Gürcistan'da "Beko ile Kariyer Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünden alınan bilgiye göre, başkent Tiflis'te YEE konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Milli Eğitim Bakanlığı Okutmanı Doç. Dr. Salih Uçak, Türkoloji öğrencileri ve enstitüde Türkçe öğrenen kursiyerler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Türkçe bilmenin iş hayatında nasıl bir avantaj sağladığının ve iki ülke arasındaki köprüleri nasıl güçlendirdiğinin bu tür faaliyetlerle görüldüğünü belirtti.

Gültekin, Türkçe bilen gençlerin profesyonel dünyaya katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen programın önemine vurgu yaptı.

Arçelik'in uluslararası markası Beko'nun Gürcistan Genel Müdürü Mehmet Melek ise Beko'nun Gürcistan'da en çok bilinen Türk markalarından biri olduğunu kaydetti.

Beko'nun ülke genelinde 100'den fazla satış noktasına sahip bulunduğunu ifade eden Melek, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını aktardı.

Melek, özellikle Türkçe bilen gençlere istihdam imkanı sunduklarını, dil bilmenin sadece iletişim değil aynı zamanda kültürler arası köprü kurmak anlamına geldiğini vurguladı.

Beko Gürcistan Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Khatia Tkebuçava da Beko'nun marka değerleri, pazarlama stratejileri ve kariyer fırsatlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda, soru soran katılımcılar arasında yapılan çekilişle hediye çekleri verildi.

Katılımcılar, etkinliğin gençler için hem bilgi edinme hem de iş dünyasıyla doğrudan temas kurma açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.