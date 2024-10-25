Tiflis'te Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi" programları düzenlendi.

Tiflis YEE Ofisi'nden alınan bilgiye göre, İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Resim Bölümü ve YEE Tiflis Merkezinde Geleneksel Türk Ebru Sanatı Atölyesi programları gerçekleştirildi.

Tiflis Devlet Üniversitesi Resim Bölümünde yapılan etkinlikte Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden Arş. Gör. Dr. Naciye Detseli ve Arş. Gör. Hümeyra Özdemir, ebru sanatının tarihi ve teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa katılan üniversite öğrencileri, uygulama sırasında kendilerine rehberlik eden sanatçılar eşliğinde renk ve desenlerin su üzerinde dansına tanıklık etti.

YEE Tiflis Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışması da yoğun ilgi gördü. Etkinliğe sanatçılar, kültür merkezi öğrencileri ve Türk kültürüne ilgi duyan Tiflis sakinleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, etkinliklerin Türk sanatı ve kültürünü tanıtmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Gültekin, "Geleneksel Türk ebru sanatı, tarihimizin ve kültürümüzün derin izlerini taşımakta. Bu etkinliklerle amacımız hem Türk kültürünü tanıtmak hem de sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek." dedi.

Katılımcılar, ebru sanatının zarif desenlerini oluşturmanın inceliklerini öğrenirken kültürel mirasın eşsiz bir parçası olan ebrunun derin dünyasına adım attı.

Her iki atölye programına katılanlar, ebru sanatının inceliklerini öğrenirken kendi ebru eserlerini üretmenin heyecanını yaşadı.