Tiflis'te Aşıklık Geleneği Buluşması Gerçekleşti

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Sazdan Saza, Gönülden Gönüle: Aşıklık Geleneği Buluşması" etkinliği kapsamında Tiflis ve Kepenekçi köyünde iki program düzenlendi.

Tiflis YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan, Türkiye, Gürcistan ile Azerbaycan'ın ortak kültürel değeri olan aşıklık geleneği, Gürcistan'da gerçekleştirilen iki etkinlikle kültürel etkileşim zemininde yeniden hayat buldu.

Enstitü tarafından gerçekleştirilen "Sazdan Saza, Gönülden Gönüle: Aşıklık Geleneği Buluşması" başlıklı program kapsamında Kvemo Kartli bölgesindeki Kepenekçi köyünde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 2021 yılında restore edilen Aşık Kamandar Efendiyev Müze Evi'nde etkinlik düzenlendi.

Buluşmanın ikinci durağı ise başkent Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi ve Azerbaycan Kültür Müzesi oldu.

Mirza Fatali Akhundov Müzesi'ndeki etkinlikte konuşan Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, "Aşıklık geleneği, sadece bir müzik biçimi değil halkların ortak hafızasıdır. Sazla, sözle, sevgiyle kurduğumuz bu gönül köprüsünün daim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiflis ve Kepenekçi köyünde iki gün boyunca düzenlenen etkinliklerde Gürcistan'dan ünlü aşık Nargile Mehtiyeva ile Türkiye'den Kars yöresinin tanınmış aşığı Günay Yıldız sahne aldı.

Geleneksel sazlar eşliğinde söyledikleri türküler ve anlattıkları halk hikayeleriyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan sanatçılar, kültürel ortak mirasa gönül dokunuşlarıyla ışık tuttu.

Geniş dinleyici kitlesinin katılım gösterdiği etkinliklerde Türkiye ile Azerbaycan'ın Tiflis büyükelçiliklerinin temsilcileri, TİKA Gürcistan Koordinatörü Zeynep Bayrak, Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Koordinatörü Faruk Tekşen, Türk ve Gürcü müzikseverler ile çok sayıda sanatsever bir araya geldi.

Etkinliğin sonunda sanatçılara teşekkür belgeleriyle çiçek takdim edildi.

Gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanan bu tür buluşmalarla, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan aşıklık geleneğinin uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.