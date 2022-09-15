Tiflis Büyükelçisi Orbay: "TMV okulu Türkiye'nin Gürcistan'a açılan irfan kapısıdır"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunun Türkiye'nin Gürcistan'a açılan irfan kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında yeni eğitim-öğretim dönemin açılış töreni düzenlendi.

Başkent Tiflis'te 2017'den itibaren faaliyet gösteren TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, TMV Ülke Temsilcisi ve Okul Müdürü Ali Sedat Aslan ile öğrenciler, veliler, okul çalışanları ve davetliler katıldı.

Okul bahçesinde, İstiklal Marşı ve Gürcü Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan programda konuşan Okul Müdürü Aslan, amaçlarının burada okuyan çocukların toplum için değerli insanlar olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, yeni dönem için ciddi hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Aslan, "Hedefimizde, Gürcistan genelinde parmakla gösterilen bir okul haline gelmek var." dedi.

"Bu okulla dünya barışına katkıda bulunuyoruz"

Akçam ise Türk ve Gürcü halkları arasında tarihi ve dostane ilişkiler bulunduğunu ifade ederek, "Burada bu okulu açmış olmakla bu tarihi bağın ortak kadere, olumlu, iyi, güzel ve liderlik vasfı taşıyan insanlar yetiştirecek bu tohumu atmakla çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz." dedi.

Tiflis okulunun, TMV'nin 50 ülkede faaliyet gösterdiği geniş okul ağının önemli bir parçası olduğunu kaydeden Akçam, "Biz bu okulla sadece iki ülke arasındaki barış, dostluk ve huzura katkıda değil, aynı zamanda dünya barışına da bir katkıda bulunmuş oluyoruz." diye konuştu.

"TMV okulu Türkiye'nin Gürcistan'a açılan irfan kapısıdır"

Törende konuşan Büyükelçi Orbay ise burada eğitim alan öğrencilerin Türk-Gürcü dostluk köprüsünü daha da güçlendireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMV okulu Türkiye'nin Gürcistan'a açılan irfan kapısıdır. Her biriniz ülkelerinizin parlak geleceğinin inşasında birer kilit taşı olacaksınız. Sizlerden beklentilerimiz tabiatıyla yüksektir. Bununla birlikte size olan güvenimiz ve inancımız da aynı şekilde yüksektir."

Büyükelçi Orbay ile beraberindeki heyet törenin ardından sınıflarda incelemelerde bulunarak öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.