Tiflis Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda, darbe girişiminin kanlı bir terör saldırısı olduğu vurgulandı ve FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi. Törende, 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 7 yıl geçtiğini hatırlattı.

Darbe girişiminin kanlı bir terör saldırısı olduğuna dikkati çeken Kartal, "15 Temmuz teşebbüsü Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğini taşımaktadır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kartal konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için önemli bir semboldür." dedi.

FETÖ'ye karşı mücadelenin devam ettiğini dile getiren Kartal, "Ülkemizin FETÖ ile mücadelesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte kesintisiz ve kararlı şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.

FETÖ ile ilgili detayların anlatıldığı törende, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dualar okundu.

Törene büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Gürcistan'da yaşayan Türkiye vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.