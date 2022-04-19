Ticket Compliments ile geleneksel bayram hediyeleri dijital sunuluyor

Ticket Compliments, çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketler için ihtiyaca göre alışveriş yapma imkanı tanıyan dijital ve klasik çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı yaklaşırken hizmet ve ödeme çözümleri alanının önde gelen dijital platformu Edenred Türkiye'nin teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments hem dijital hem de klasik kart çözümleri ile şirketlere ihtiyaç duydukları hediye seçeneklerini sağlıyor.

Ticket Compliments Kart, Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro Kart sayesinde şirketleri tek faturayla muhasebe işlemleri yükünden kurtarırken, çalışanlara da ihtiyaçlarını istedikleri gibi karşılama olanağı tanıyor.

Ticket Compliments ürün ailesi satın alma oranına göre sağladığı indirimlere ek olarak SGK ve damga vergisinden muaf olması sebebiyle yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile de şirket bütçesine katkıda bulunuyor. Temassız veya teması azaltan bu çözümler hijyen kaygısına da son veriyor. İhtiyacına göre alışveriş yapma imkanına kavuşan çalışanların ise motivasyonları ve şirkete duydukları bağlılık seviyesi yükseliyor.

Farklı zamanlarda tekrar bakiye yüklemeye uygun, Ticket Complimenst Kart, Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ve Money Pro Kart'ın satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Çalışanlar ise kart bakiyelerini tek seferde ve tek bir markada harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, istedikleri markalardan, diledikleri tutarda alışveriş yapabiliyor.

Ticket Market Kart ile 81 ilde bayram sofralarına destek olunabiliyor

Edenred'in Ticket Market Kartı sayesinde bayram hediyesi olarak gıda destek paketi vermek işverenler için kolaylaşıyor. Ticket Market Kartı, çalışanlara Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Kartın tercih edilme sebeplerinden en önemlisi ise QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunması oluyor. Kart numarası SMS ile gönderilerek dijital olarak da hediye edilebilen Ticket Market Kart'ın geçerli olduğu en yakın marketlerin listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Çalışanlar Ticket Compliments Kart ile Ramazan Bayramı'nda da kendilerine veya sevdiklerine seçkin moda markalarından giysi, aksesuar ve ayakkabı alabiliyor.

İçerisinde Fashion ve Universal olarak iki ayrı cüzdan bulunduran Ticket Compliments Kart, tek kartla Altınyıldız, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo City, Mudo Concept, Süvari, Tepe Home, Twist ve YKM gibi birden fazla markadan indirim ve kampanya dönemleri de dahil olmak üzere alışveriş imkanı sunuyor. Ticket Compliments Kart'ı kullanabilmek için MyEdenred mobil uygulamasını cep telefonuna indirmek ve kartı uygulamaya eklemek yeterli.

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments'ın bir diğer üyesi CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart'ı tercih eden şirketler, çalışanlarının bayram sofralarını gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşturuyor.

Dijital olarak da hediye edilebilen CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı'nı çalışanlar Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor.

Ticket Compliments ailesinin sunduğu bir diğer kurumsal çözüm Money Pro Kart ya da Dijital Alışveriş Kodu ile çalışanlar Ramazan Bayramı alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros, Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten yaparak bayramın neşe ve bereketini evlerine taşıyor. Üstelik Money Kart'ın tüm özelliklerini de taşıyan Money Pro Kart, Money puan da kazandırıyor.