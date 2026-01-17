Ataşehir'de yolcu kabul etmeyen ticari taksi sürücüsüne para cezası

Ataşehir'de, müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmeyen ticari taksi sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ataşehir mevkisinde bir ticari taksi sürücüsünün müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü O.A'yı (36) yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ilgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi.