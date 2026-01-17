Haberler

Ataşehir'de yolcu kabul etmeyen ticari taksi sürücüsüne para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de müşteri kabul etmeyen bir ticari taksi sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası kesildi. Sürücünün kimliği sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edildi.

Ataşehir'de, müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmeyen ticari taksi sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ataşehir mevkisinde bir ticari taksi sürücüsünün müşteri olarak gelen yolcuları kabul etmediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü O.A'yı (36) yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ilgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Tottenham'a 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı

İngiliz devine 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı