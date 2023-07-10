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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu yüksek hızlı tren kavşağında meydana geldi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu yüksek hızlı tren kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 71 T 2504 plakalı ticari taksi ile E.K. yönetimindeki 55 LR 575 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi bariyerlerin üzerine savruldu. Kazada taksi sürücüsü M.K. ile yolculardan N.B. ve B.A.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından ticari taksi, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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