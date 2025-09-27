Haberler

Ticari Taksi ile Motosikletin Çarpışması: 2 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kavşakta ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Kenan Y. idaresindeki 05 T 5090 plakalı ticari taksi ile Çetin Cem B. yönetimindeki 60 ADE 892 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola düşen sürücüsü Çetin Cem B. ile arkasında bulunan Osman S. (9) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
