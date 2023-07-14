Ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye metrelerce savruldu: O anlar kameraya yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı sokaktan ana yola çıkan motosikletli kuryeye, ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin ön camına çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gebze ilçesinin Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VL 9048 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'ne çıkmak istedi. Araç geldiğini fark etmeyen ve yola çıkan motosikletli kuryeye, ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü yönetimindeki 41 T 3086 plakalı ticari taksi motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yerde hareketsiz kalan kuryeye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalesi yapılan kurye sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.