Ticari Roket Smart Dragon-3 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

14 uydu taşıyan bir Smart Dragon-3 roketi Sarı Deniz'den fırlatılıyor, 9 Aralık 2022. Ticari roket Beijing saati ile 14.35'te (TSİ 09.35) fırlatıldı. (Fotoğraf: Guo Houze/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- 14 ticari uyduyu yörüngeye taşıyan Çin'in Smart Dragon-3 (SD-3) taşıyıcı roketi ilk uçuşunu Cuma günü Sarı Deniz'de gerçekleştirdi.

Füzeyi geliştiren kuruluşa göre, yeni katı yakıtlı uzay aracı ticari fırlatmalar için daha fazla kapasite sağlamakla kalmıyor, ülkenin bu tip roketleri geliştirmesini de yeni bir düzeye çıkarıyor.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen dört kademeli SD-3, Çin'in Dragon roketleri ailesinin ikinci üyesi. Uzun Yürüyüş roketlerine aksine, Dragon serisi, alçak yörünge küçük ticari uyduları ve uydu ağlarını fırlatmaya yönelik artan pazar talebini karşılamak için ticari amaçla geliştirildi.

Toplam uzunluğu 31 metre, azami çapı ise 2,65 metre olan roketin ağırlığı 140 ton.

3,35 metre ve 2,9 metre çapında iki adet kaplaması bulunan roket, çeşitli uydu kurulumu taleplerini karşılayabiliyor. Roket hem karadan hem de denizden fırlatılabilecek şekilde tasarlandı.

"SD-3'ün Çin'in uzay endüstrisinde çok sayıda boşluğu doldurduğu" açıklamasını yapan roketin baş tasarımcısı Guan Hongren, roketin 1,5 tonluk bir görev yükünü 500 kilometre irtifadaki Güneş eşzamanlı yörüngeye taşıyabileceğine dikkat çekti. Roketin ilk aşama motoru, iç hat uçuş testlerinde kullanılan en büyük motor olan 200 tonluk bir itme gücüne sahip.

Çin, 14 uyduyu planlanan yörüngeye yerleştiren bir Smart Dragon-3 roketini Cuma günü Sarı Deniz'den fırlattı. Açık deniz fırlatma misyonunu, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi yerine getirdi. (Fotoğraf: Guo Houze/Xinhua)

Daha fazla taşıma kapasitesinin yanı sıra, roket kullanıcılara daha esnek ve uygun maliyetli fırlatma hizmeti sunuyor.

SD-3 projesi baş direktörü Jin Xin'e göre roket, fırlatmalar için daha kısa hazırlanma süresi ve daha hızlı yanıt kabiliyeti avantajlarına sahip. Roket, planlanan deniz sahasına getirildikten sonra, 48 saat içinde fırlatılabiliyor.

Füze yılda 20 adet üretilebilecek aynı anda üç tanesi depolanabilecek, böylece denizde sık ve kapsamlı fırlatmalar gerçekleştirilebilecek.

Jin, roketin çoklu uydu fırlatma kabiliyetinin, tek bir görevde 20'den fazla uyduyu taşımasına olanak tanırken, maliyetinin kg başına 10.000 ABD dolarından fazla olmamasının onu pazarda rekabetçi kıldığını da sözlerine ekledi.

SD-3 roket modeli, Kasım ayında düzenlenen bu yılki Airshow China'da halka tanıtılmıştı.

Çin, ticari uzay fırlatma alanındaki pazar ihtiyaçlarını daha fazla karşılamak amacıyla, 500 km irtifada Güneş eşzamanlı yörüngeye 2,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak daha büyük ölçekli bir katı yakıtlı roket olan SD-4'ü geliştirmeyi planlıyor.

Jin, "Ayrıca sıvı yakıtlı roketlerin denizden fırlatılmasını da araştırıyoruz" dedi.

Birinci nesil Dragon roketi SD-1, ilk uçuşunu Ağustos 2019'da yapmıştı. SD-1, Güneş eşzamanlı yörüngeye 200 kg faydalı yük gönderme kapasitesine sahip.