Ticari araçtan binlerce sentetik hap çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOKİ uygulama noktası görevlilerince şüpheli ticari bir araç durduruldu. Ticari araç ve araç içerisinde bulunan M.K ve K.G isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1200 plaster halinde toplam 16 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili K.G isimli şahıs Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.