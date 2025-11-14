Haberler

Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

(ANKARA) - Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlıyor; hususi araçlara ise güvenli seyahat için kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım–15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu. Açıklamaya göre, şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

Bakanlık, hususi araç sahiplerine de olumsuz hava ve yol koşullarına karşı kış lastiği kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Açıklamada, tüm vatandaşlara güvenli ve sorunsuz yolculuk temennisi iletildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
