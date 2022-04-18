İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

AA - Halil Fidan - Güncel
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İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, arama yapılan araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, kuryelik yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, arama yapılan araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, kuryelik yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde yürütülen Narko-Alan projesi çerçevesinde ticari bir araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada poşet içerisinde 1493 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen kadınlar G.A. (34) ve G.K. (58) gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

AA / Halil Fidan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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